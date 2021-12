Fiorentina, è fatta per l’attaccante: colpo per Italiano! (Di domenica 5 dicembre 2021) Jonathan Ikoné sta per diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. A riportare la notizia è Niccolò Ceccarini il quale svela anche le cifre dell’affare. Ikoné sarà viola. Ultimi dettagli tra Fiorentina e Lille, che in questi giorni definiranno il trasferimento. Confermata l’operazione da 15 milioni di euro e contratto al giocatore fino a giugno 2026— Niccolò Ceccarini (@NickCecca) December 5, 2021 La Fiorentina è pronta a regalare al suo allenatore Vincenzo Italiano il centrocampista francese. Ikonè si è messo in mostra in Ligue 1 tra le file del Lille club con cui milita dal 2018. Non è il primo giocatore che dal Lille passa alla Serie A basti ricordare tra gli ultimi ad Osimhen del Napoli e Rafa Leao del Milan. Dunque, continua l’asse Lille – Serie A. ... Leggi su rompipallone (Di domenica 5 dicembre 2021) Jonathan Ikoné sta per diventare un nuovo calciatore della. A riportare la notizia è Niccolò Ceccarini il quale svela anche le cifre dell’affare. Ikoné sarà viola. Ultimi dettagli trae Lille, che in questi giorni definiranno il trasferimento. Confermata l’operazione da 15 milioni di euro e contratto al giocatore fino a giugno 2026— Niccolò Ceccarini (@NickCecca) December 5, 2021 Laè pronta a regalare al suo allenatore Vincenzo Italiano il centrocampista francese. Ikonè si è messo in mostra in Ligue 1 tra le file del Lille club con cui milita dal 2018. Non è il primo giocatore che dal Lille passa alla Serie A basti ricordare tra gli ultimi ad Osimhen del Napoli e Rafa Leao del Milan. Dunque, continua l’asse Lille – Serie A. ...

