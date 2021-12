Finale Coppa Davis 2021, Russia-Croazia 2-0: Daniil Medvedev firma il punto decisivo contro Marin Cilic (Di domenica 5 dicembre 2021) La Russia ha vinto la Coppa Davis 2021. Il pronostico è stato rispettato perfettamente ed il grande protagonista è Daniil Medvedev, che si conferma imbattibile in questa edizione e regala il secondo e decisivo punto alla sua nazione. Alla Russia bastano ancora una volta i due singolari anche contro la Croazia, prima con il successo di Andrey Rublev e poi con quella del numero due del mondo, che si è imposto su Marin Cilic con il punteggio di 7-6 6-2 dopo un’ora e mezza di gioco. Una partita che è durata veramente un set, il primo, con Cilic che poi è crollato nella seconda frazione. Grandissimo equilibrio con i due tennisti che tengono i loro turni di ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Laha vinto la. Il pronostico è stato rispettato perfettamente ed il grande protagonista è, che si conferma imbattibile in questa edizione e regala il secondo ealla sua nazione. Allabastano ancora una volta i due singolari anchela, prima con il successo di Andrey Rublev e poi con quella del numero due del mondo, che si è imposto sucon il punteggio di 7-6 6-2 dopo un’ora e mezza di gioco. Una partita che è durata veramente un set, il primo, conche poi è crollato nella seconda frazione. Grandissimo equilibrio con i due tennisti che tengono i loro turni di ...

