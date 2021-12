(Di domenica 5 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel Principato di Monaco, durante la cerimonia dei Fim, a cui ha preso parte il presidente della Federazione Motociclistica Italiana e membro del board Fim Giovanni Copioli,Fmi è statoieri sera il Fim Environmental Trophy, ildella Federazione Internazionale di Motociclismo, con la motivazione che la Federazione “contribuisce in maniera significativatutela del territorio promuovendone il rispetto attraverso l’organizzazione di eventi sostenibili ed iniziative voltesua corretta conservazione”. La Federazione Motociclistica Italiana è stata selezionata come vincitrice grazie all’iniziativa “Una gara verso la sostenibilità”, un progetto scientifico della CommissioneFmi, ...

Advertising

Italpress : Fim Awards, assegnato alla Fmi il Premio Ambiente - corsedimoto : TONY CAIROLI premiato ai FIM Awards 2021 dopo l'addio alla MXGP. Sua moglie Jill svela qualche retroscena della nuo… - news_rimini : Nel 2022 Rimini ospiterà l'assemblea della Federazione internazionale motociclistica e i Fim Awards - EasyofficeBO : Motociclismo, nel 2022 a Rimini l’assemblea generale della Federazione internazionale motociclistica e i Fim Awards… - BrigidiAgostino : RT @comunerimini: #Rimini #sportRN Rimini capitale mondiale del motociclismo Nel 2022 il palacongressi e la città ospiteranno l’assemblea g… -

Ultime Notizie dalla rete : Fim Awards

ROMA - Nel Principato di Monaco, durante la cerimonia dei, a cui ha preso parte il presidente della Federazione Motociclistica Italiana e membro del boardGiovanni Copioli, alla Fmi è stato assegnato ieri sera ilEnvironmental Trophy, il ...Rimini la città scelta per ospitare il prossimo anno l'Assemblea Generale della Federazione internazionale motociclistica e la consegna deiai campioni del mondo di tutte le discipline legate alla Federazione Internazionale. La Riviera prende il testimone da Montecarlo dopo aver superato la concorrenza di altre cinque città, su ...ROMA (ITALPRESS) – Nel Principato di Monaco, durante la cerimonia dei Fim Awards, a cui ha preso parte il presidente della Federazione Motociclistica Italiana e membro del board Fim Giovanni Copioli, ...Il giovane astro nascente del motocross austriaco è deceduto travolto da una valanga, mentre sciava con un gruppo di amici. Il mondo della MXGP è in lutto per la scomparsa del pilota KTM ...