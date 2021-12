Fiction 2022 | le nuove produzioni Rai e Mediaset

Leggi su zon

(Di domenica 5 dicembre 2021) Da qualche giorno, Rai ehanno reso noti i palinsesti relativi ai primi mesi del: ecco leche vedremo Mentre il 2021 sta velocemente volgendo al termine, Rai ehanno già svelato le carte per la prossima annata televisiva, svelando in particolare quali saranno leche vedremo tra Gennaio e Marzo. Viale Mazzini, fino alla messa in onda del settantaduesimo Festival di Sanremo previsto su Raiuno dall’1 al 5 Febbraio prossimi, punterà su tre titoli: La Sposa, con protagonista Serena Rossi e in onda di domenica, Non mi lasciare, poliziesco diretto da Ciro Visco con Vittoria Puccini e Alessandro Roja (andrà in onda per 4 lunedì) e la seconda stagione di Doc -Nelle tue mani con Luca Argentero, che riprenderà la collocazione del giovedì ...