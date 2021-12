Festa dell’Immacolata | cosa fare l’8 dicembre 2021 a Roma e nel Lazio | eventi | sagre e mercatini di Natale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 dicembre 2021) Mancano pochissimi giorni all‘8, la, che di fatto dà il via alle festività natalizie. Molti hanno già addobbato casa a, tra luci, alberi di, stelle e renne, mentre c’è chi aspetta l’8come se fosse quasi un rito. Una tradizione da rispettare. Quest’anno l’Immacolata cade di mercoledì e gli italiani dovranno dire addio al ‘ponte’, ma ci si potrà comunque riposare e rilassarsi in famiglia. Oppure, approfittare della pausa dal lavoro (i più fortunati) peruna gita fuori porta. Mae nel? Quali sono gliin programma per grandi e piccini? Leggi anche: Ponte...