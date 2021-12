Faq Super Green pass, regole per bar ristoranti spostamenti negozi e hotel: tutto quello che c'è da sapere. Domande e risposte pubblicate dal governo. Il Pdf (Di domenica 5 dicembre 2021) Faq Super Green pass: tutto quello che c'è da sapere. Il governo ha appena pubblicato le Domande e risposte sull'uso, a partire da domani della carta verde rafforzata. Dal 6 dicembre e... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 5 dicembre 2021) Faqche c'è da. Ilha appena pubblicato lesull'uso, a partire da domani della carta verde rafforzata. Dal 6 dicembre e...

Advertising

MsGambardella : RT @Corriere: Super green pass: ecco le faq del governo su bar, spostamenti, hotel, negozi Le regole... - KYablochkin : RT @Corriere: Super green pass: ecco le faq del governo su bar, spostamenti, hotel, negozi Le regole... - Corriere : Super green pass: ecco le faq del governo su bar, spostamenti, hotel, negozi Le regole... - Faillaluca : Con la circolare 2/12 il governo esclude mense aziendali dal super gpass distinguendole dai ristoranti (non così le… - MariaEl29732157 : @GioanolaA Take away e consumo al bancone o in esterno si’ -