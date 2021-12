F1:Arabia;Gp riparte con Verstappen in testa,poi nuovo stop (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo circa un quarto d'ora di stop il Gp dell'Arabia Saudita ricomincia con una nuova partenza dalla griglia dove la Red Bull di Verstappen scatta dalla pole position. Al semaforo verde succede di ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo circa un quarto d'ora diil Gp dell'Arabia Saudita ricomincia con una nuova partenza dalla griglia dove la Red Bull discatta dalla pole position. Al semaforo verde succede di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo un quarto d'ora di stop il Gp dell'Arabia Saudita riparte con una nuova partenza dalla griglia dove Verstappen… - glooit : F1:Arabia;Gp riparte con Verstappen in testa,poi nuovo stop leggi su Gloo - P300it : F1 | GP Arabia Saudita 2021, gara al momento sospesa per incidente di Schumacher (illeso). Si riparte alle 19.15 ?… - zazoomblog : LIVE F1 GP Arabia Saudita in DIRETTA: Hamilton avanti a Verstappen di 0.056! Si riparte alle 18.00 - #Arabia… -