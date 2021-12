F1, Verstappen e Hamilton vincono il Mondiale se… Le combinazioni e cosa succede in caso di incidente (Di domenica 5 dicembre 2021) Max Verstappen e Lewis Hamilton sono a pari punti alla vigilia dell’ultima gara del Mondiale di F1 2021: l’ordine in cui sono stati citati però non è casuale, dato che in caso di arrivo a pari punti il neerlandese è in vantaggio per il maggior numero di vittorie (9-8). In buona sostanza domenica prossima vincerà chi arriverà davanti al rivale (classificandosi tra i primo otto). Hamilton potrebbe vincere anche arrivando nono, a patto che Verstappen non arrivi decimo facendo il giro più veloce, oppure arrivando decimo con il neerlandese fuori dalla zona punti. Verstappen, invece, sarebbe campione con tutte le altre combinazioni, dato che, come detto, un arrivo a pari punti lo premierebbe. Verstappen VINCE IL Mondiale ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Maxe Lewissono a pari punti alla vigilia dell’ultima gara deldi F1 2021: l’ordine in cui sono stati citati però non è casuale, dato che indi arrivo a pari punti il neerlandese è in vantaggio per il maggior numero di vittorie (9-8). In buona sostanza domenica prossima vincerà chi arriverà davanti al rivale (classificandosi tra i primo otto).potrebbe vincere anche arrivando nono, a patto chenon arrivi decimo facendo il giro più veloce, oppure arrivando decimo con il neerlandese fuori dalla zona punti., invece, sarebbe campione con tutte le altre, dato che, come detto, un arrivo a pari punti lo premierebbe.VINCE IL...

