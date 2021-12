F1 | tra la storica lotta Hamilton-Verstappen e le bandiere rosse | il GP di Arabia Saudita è lo spot dell’inadeguatezza di Michael Masi

(Di domenica 5 dicembre 2021) Si è da poco concluso il GP di2021, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Sul tracciato di Jeddah, è andato in scena uno degli spettacoli più incredibili della storia di questo sport. Due, quattro piloti che si sono dovuti ritirare a causa di un incidente (a cui si aggiunge Vettel nel finale, anch’egli protagonista di alcuni contatti più lievi), una safety car, svariate virtual safety car, sorpassi e manovre illegali. Tutto questo è andato in scena sul tracciato che per la prima volta nella sua storia ha ospitato il Circus. La spunta Lewis, che, grazie al punto aggiuntivo per il giro veloce, si presenta all’ultimo appuntamento ad Abu Dhabi con 369.5 punti, alla pari con Max. Una situazione quasi inedita, visto che è solo la seconda ...

un po' come oggi Hamilton e chissà che la storia non si ripeta. Il doppio contatto e l'indecisione di Masi E' stata la gara più pazza di sempre, tanti incidenti, due bandiere rosse, tre partenze e ...Il GP di Arabia Saudita 2021 passerà alla storia della F1. La penultima tappa del Mondiale, andata in scena sul nuovissimo e velocissimo circuito di Jeddah, si è distinta per continui ribaltamenti di ...