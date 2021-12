F1, i precedenti di Hamilton e Verstappen ad Abu Dhabi. Feudo Mercedes dal 2014 al 2019. Ma nel 2020… (Di domenica 5 dicembre 2021) La stagione entusiasmante di Formula 1 si deciderà all’ultima gara, con il Gran Premio di Abu Dhabi previsto per il prossimo weekend. Il Gran Premio dell’Arabia Saudita tenutosi oggi, vinto da Lewis Hamilton, non senza polemiche, ha delineato una elettrizzante situazione in classifica: il Campione del Mondo in carica e Max Verstappen si trovano a pari punti, 369,5 per entrambi. Sarà dunque fondamentale l’ultimo Gran Premio dell’anno per l’assegnazione del titolo: al momento c’è Verstappen in testa, in quanto ha ottenuto un numero maggiore di vittorie nel corso della stagione, ma tutto si deciderà all’ultimo respiro. Negli ultimi otto anni, a partire dal 2013, ad Abu Dhabi hanno vinto solo Red Bull e Mercedes. Precisamente, il bilancio è nettamente a favore del team tedesco: infatti, ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) La stagione entusiasmante di Formula 1 si deciderà all’ultima gara, con il Gran Premio di Abuprevisto per il prossimo weekend. Il Gran Premio dell’Arabia Saudita tenutosi oggi, vinto da Lewis, non senza polemiche, ha delineato una elettrizzante situazione in classifica: il Campione del Mondo in carica e Maxsi trovano a pari punti, 369,5 per entrambi. Sarà dunque fondamentale l’ultimo Gran Premio dell’anno per l’assegnazione del titolo: al momento c’èin testa, in quanto ha ottenuto un numero maggiore di vittorie nel corso della stagione, ma tutto si deciderà all’ultimo respiro. Negli ultimi otto anni, a partire dal 2013, ad Abuhanno vinto solo Red Bull e. Precisamente, il bilancio è nettamente a favore del team tedesco: infatti, ...

SanXiuS : @PirataPantani10 Vatti a vedere i precedenti di Hamilton. Praticamente ha la FIA che gli fa fare tutto. Puah!?? - Frances09318592 : #SkyMotori Cosa ne pensate sul fatto di gestire le gare nel senso dello spettacolo? Non penalizzare un pilota compo… - BriManuela : Hamilton non ha esultato così manco quando ha vinto i precedenti mondiali. #F1 #SaudiArabianGP - Carmine13051963 : RT @Kxjyw_66: #SkyMotori Vanzini che elogia la genialità del killer anche no. Oggi Verstappen l'ha fatta fuori dal vaso ma anche Hamilton,… - Kxjyw_66 : #SkyMotori Vanzini che elogia la genialità del killer anche no. Oggi Verstappen l'ha fatta fuori dal vaso ma anche… -