F1 GP Jeddah | diretta | Verstappen comanda | ma Hamilton lo bracca | duello tra i piloti Ferrari

(Di domenica 5 dicembre 2021) Mancano 22 giri al traguardo: ce la faràad arrivare al traguardo con le gomme medie?Contatto precedente tra Vettel e Raikkonen, Il finlandese va ai box per cambiare il...

25° giro/50 Termina il regime di Virtual Safety Car. Hamilton si porta subito ad un secondo da Verstappen. 24° giro/50 La classifica parziale: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2 2 Lewis HAMILTON ...... con le hard sono Ricciardo, Sainz e Vettel, tutti gli altri sono con le medie E' una sfida accecante, come le luci artificiali che illuminano a giorno il nuovissimo tracciato cittadino di, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MAX VERSTAPPEN VINCE IL MONDIALE OGGI SE... TUTTE LE COMBINAZIONI 19.36 Tra 4 minuti si riparte. Non è dato sapere quali saranno le posizioni e se lo si farà ...Hamilton prende quattro decimi a Verstappen ed è a 1"1 18° giro - Verstappen comanda con 1"5 su Hamilton e 3"8 ...