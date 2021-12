F1 Gp Arabia Saudita, le pagelle di Leo Turrini (Di domenica 5 dicembre 2021) Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto il Gran Premio dell'Arabia Saudita , corsa piena di colpi di scena. Seconda la Red Bull di Max Verstappen , poi l'altra Mercedes di Bottas. Settima la Ferrari di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto il Gran Premio dell', corsa piena di colpi di scena. Seconda la Red Bull di Max Verstappen , poi l'altra Mercedes di Bottas. Settima la Ferrari di ...

Advertising

fattoquotidiano : Hamilton dice di non “sentirsi a suo agio” a correre in Arabia Saudita e per protesta va in pista con il casco arco… - SkySportF1 : Leclerc, incidente nel GP Arabia Saudita di F1: impatto a 300 all'ora. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : ?? PRIMA FILA TUTTA MERCEDES ? Verstappen a muro all’ultima curva I risultati ? - FormulaPassion : #F1 | In classifica piloti, Hamilton e Verstappen a pari punti (369,5), ma l'olandese è davanti per il maggior nume… - alex_crupi : Nel teatro dell'assurdo del Gp dell'Arabia Saudita Hamilton acchiappa Verstappen in vetta al Mondiale di F1 e tutto… -