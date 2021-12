F1 GP Arabia Saudita | Hamilton | “Ho usato testa e esperienza”

Leggi su sportface

(Di domenica 5 dicembre 2021) “E’ stata una gara incredibilmente difficile, ho cercato di usare la, è stata una dura battaglia. Hola miaaccumulata negli anni mantenendo la macchina in pista e restando pulito. Abbiamo spinto come team e perseverato. Sono grato per la macchina che ho avuto in questo weekend”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, Lewis, al termine del Gran Premio dell’vinto tra le polemiche. “Non ho capito perché a un certo punto abbia frenato in modo così pesante all’improvviso. Gli sono finito addosso, poi mi è stato detto che mi avrebbe fatto passare, ma non ho capito cosa è successo – ha aggiunto il britannico sul contatto con Verstappen che potrebbe portare a penalità – Noi abbiamo un gran bel passo in vista di Abu Dhabi, ma è molto difficile ...