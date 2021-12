F1, GP Arabia Saudita 2021: subito incidente e nuova bandiera rossa alla ripartenza (VIDEO) (Di domenica 5 dicembre 2021) Altro colpo di scena nel GP di Arabia Saudita 2021, penultimo appuntamento del Mondiale F1. La gara riparte dopo la prima bandiera rossa: scatta bene Hamilton, che si prende subito la prima posizione su Verstappen. L’olandese si riprende di forza (e forse illegalmente) la posizione. Ma dietro succede di tutto: Sergio Perez viene fatto toccato, suo malgrado, da Charles Leclerc, che era stato schiacciato verso il muro. Il messicano della Red Bull sbatte contro la barriera, perdendo l’ala anteriore. Un episodio che ha portato i piloti nelle retrovie ovviamente a rallentare, ma Mazepin non si era accorto del forte rallentamento e ha tamponato la monoposto di Russell. Insomma, tanta confusione e fortissime emozioni a Jeddah, dove è tutto di nuovo fermo. Di seguito e in alto, il ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Altro colpo di scena nel GP di, penultimo appuntamento del Mondiale F1. La gara riparte dopo la prima: scatta bene Hamilton, che si prendela prima posizione su Verstappen. L’olandese si riprende di forza (e forse illegalmente) la posizione. Ma dietro succede di tutto: Sergio Perez viene fatto toccato, suo malgrado, da Charles Leclerc, che era stato schiacciato verso il muro. Il messicano della Red Bull sbatte contro la barriera, perdendo l’ala anteriore. Un episodio che ha portato i piloti nelle retrovie ovviamente a rallentare, ma Mazepin non si era accorto del forte rallentamento e ha tamponato la monoposto di Russell. Insomma, tanta confusione e fortissime emozioni a Jeddah, dove è tutto di nuovo fermo. Di seguito e in alto, il ...

