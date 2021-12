F1, da non credere! La trattativa di Michael Masi con Red Bull e Mercedes: “Vi offro questa soluzione…”. Video e team-radio (Di domenica 5 dicembre 2021) Continuano le polemiche al termine del Gran Premio dell’Arabia Saudita, penultimo atto del Mondiale F1 2021. Un momento chiave è stato senza dubbio il secondo restart della gara, una fase oltremodo delicata che ha preceduto una seconda bandiera rossa in seguito ad un contatto tra la Ferrari del monegasco Charles Leclerc e la Red Bull del messicano Sergio Perez oltre ad un secondo crash tra il russo Nikita Mazepin (Haas) ed una delle Williams. Quattro auto sono state più o meno danneggiate, un incidente multiplo che poteva avere delle conseguenze peggiori. L’olandese Max Verstappen ha deliberatamente tagliato la prima chicane con il chiaro intento di impedire al britannico Lewis Hamilton di prendere il comando delle operazioni. Il sette volte campione del mondo è stato beffato anche dal francese Esteban Ocon (Alpine), abile a balzare secondo alle spalle del #33 di casa ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Continuano le polemiche al termine del Gran Premio dell’Arabia Saudita, penultimo atto del Mondiale F1 2021. Un momento chiave è stato senza dubbio il secondo restart della gara, una fase oltremodo delicata che ha preceduto una seconda bandiera rossa in seguito ad un contatto tra la Ferrari del monegasco Charles Leclerc e la Reddel messicano Sergio Perez oltre ad un secondo crash tra il russo Nikita Mazepin (Haas) ed una delle Williams. Quattro auto sono state più o meno danneggiate, un incidente multiplo che poteva avere delle conseguenze peggiori. L’olandese Max Verstappen ha deliberatamente tagliato la prima chicane con il chiaro intento di impedire al britannico Lewis Hamilton di prendere il comando delle operazioni. Il sette volte campione del mondo è stato beffato anche dal francese Esteban Ocon (Alpine), abile a balzare secondo alle spalle del #33 di casa ...

Advertising

AlbertoBagnai : Quindi chi non l’ha visto era molto distratto. Non c’è nulla di male. Ma non cadiamo nell’equivoco di credere che l… - chetempochefa : 'Per me è importante credere, avere fiducia, non mollare, così riesci a fare tutto.' @Ibra_official a #CTCF da… - Pontifex_it : La via della pace, che risana i conflitti e rigenera la fraternità, è segnata dal dialogo. Dobbiamo aiutarci a cred… - dlibyhgiuls : mi manca tanto tanto tanto tanto vorrei aver avuto da lei almeno un saluto, qualcosa che mi facesse capire che fos… - permemozione : RT @LapostrofoAura: ‘Non te la prendere’ è il leitmotiv con cui ci hanno fatto credere per una vita che “prendersela” era ciò che ci rendev… -