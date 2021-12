F1, cosa succede se Verstappen e Hamilton finiscono a pari punti? Un incidente favorirebbe l’olandese… (Di domenica 5 dicembre 2021) Max Verstappen 369,5 punti. Lewis Hamilton 369,5 punti. I due piloti sono appaiati in testa alla classifica generale del Mondiale F1 2021, quando manca soltanto una gara al termine della stagione: il GP di Abu Dhabi in programma domenica 12 dicembre negli Emirati Arabi Uniti. La battaglia serratissima durata per un’intera annata agonistica si è trascinata fino all’ultimo appuntamento in calendario. Un clamoroso pari punti dopo ben 21 Gran Premi disputati. Chi avrà più punti al termine dell’ultima gara sarà chiaramente Campione del Mondo (in sostanza chi arriverà davanti al rivale, restando nelle prime dieci posizioni). Ma cosa succede se i due piloti concluderanno il campionato a pari punti? Chi sarà ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Max369,5. Lewis369,5. I due piloti sono appaiati in testa alla classifica generale del Mondiale F1 2021, quando manca soltanto una gara al termine della stagione: il GP di Abu Dhabi in programma domenica 12 dicembre negli Emirati Arabi Uniti. La battaglia serratissima durata per un’intera annata agonistica si è trascinata fino all’ultimo appuntamento in calendario. Un clamorosodopo ben 21 Gran Premi disputati. Chi avrà piùal termine dell’ultima gara sarà chiaramente Campione del Mondo (in sostanza chi arriverà davanti al rivale, restando nelle prime dieci posizioni). Mase i due piloti concluderanno il campionato a? Chi sarà ...

Advertising

NicolaPorro : Enrico #Letta e il suo partito, stavolta, rischiano davvero grosso: cosa succede?? #Quirinale - alexvespi : Cosa succede con Omicron? Al momento quello che si può fare è stimare quanti casi sono dispersi internazionalmente… - LegaSalvini : ?? Maurizio Fugatti : abbiamo chiesto la deroga al Governo sul #supergreenpass per gli studenti sui mezzi pubblici - M_o_n_i_c_a_T : Ecco cosa succede a fare sesso non protetto senza pensare alle conseguenze. Succede che poi un piccolo essere umano… - SoncinAlex : @F1 non ha capito cosa succede quando i un rettilineo sterzi a sinistra quando uno ti sta sorpassando? o hai avuto… -