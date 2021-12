F1 | Charles Leclerc | “La Ferrari non era da 7° posto Il ritmo era molto buono”

(Di domenica 5 dicembre 2021) Risultato finale deludente, ma prestazione abbastanza positiva in casapera Jeddah nel Gran Premio dell’Arabia Saudita 2021, penultimo round stagionale del Mondiale di F1. Il monegasco della Rossa ha disputato un’ottima prima parte di GP, difendendo addirittura il quartodavanti alla Red Bull di Sergio Perez fino al momento della prima Safety Car e della bandiera rossa. Da quel momento la giornata diè diventata improvvisamentepiù complicata ed il nativo del Principato è rimasto invischiato a centro gruppo nel tentativo di una difficile rimonta con gomme hard. Alla fineha tagliato il traguardo in settima piazza, precedendo il compagno di squadra spagnolo Carlos Sainz dopo aver anche battagliato con lui in alcuni ...

Ma dopo pochi metri, Sergio Perez ha stretto contro il muro. La Red Bull del messicano si è girata in mezzo al gruppo scatenando il panico. I piloti hanno frenato, in particolare ...In top ten le due Ferrari,settimo e Carlos Sainz ottavo; alle loro spalle Giovinazzi e Norris. .Dalla gara in Arabia, le Ferrari tornano a casa con un settimo e ottavo posto conquistati rispettivamente da Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il monegasco, partito quarto al via, non ha nascosto la del ...Continuano le polemiche al termine del Gran Premio dell'Arabia Saudita, penultimo atto del Mondiale F1 2021. Un momento chiave è stato senza dubbio il secondo restart della gara, una fase oltremodo de ...