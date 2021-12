F1, Carlos Sainz: “Senza l’errore di ieri ero da top5, oggi le due bandiere rosse sono state dure da gestire” (Di domenica 5 dicembre 2021) Carlos Sainz non ha troppi motivi per sorridere al termine del suo Gran Premio dell’Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Jeddah, infatti, lo spagnolo della Ferrari scattava solamente dalla 15a posizione dopo i guai di ieri nella Q2 e, dopo una prima fase con una ottima rimonta, ha faticato nel tratto conclusivo. Il nativo di Madrid, infatti, nella parte conclusiva della gara ha dovuto difendersi dagli attacchi del compagno di scuderia, fino a cedere nel confronto diretto, tagliando il traguardo in ottava posizione a circa 2 secondi di ritardo da Charles Leclerc. Ad ogni modo Carlos Sainz analizza quanto messo in scena nella notte di Jeddah. “Davvero una gara molto dura sia dal punto di vista fisico, sia da quello mentale – spiega ai ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021)non ha troppi motivi per sorridere al termine del suo Gran Premio dell’Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Jeddah, infatti, lo spagnolo della Ferrari scattava solamente dalla 15a posizione dopo i guai dinella Q2 e, dopo una prima fase con una ottima rimonta, ha faticato nel tratto conclusivo. Il nativo di Madrid, infatti, nella parte conclusiva della gara ha dovuto difendersi dagli attacchi del compagno di scuderia, fino a cedere nel confronto diretto, tagliando il traguardo in ottava posizione a circa 2 secondi di ritardo da Charles Leclerc. Ad ogni modoanalizza quanto messo in scena nella notte di Jeddah. “Davvero una gara molto dura sia dal punto di vista fisico, sia da quello mentale – spiega ai ...

