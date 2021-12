F1, bandiera rossa nel GP di Arabia Saudita. Cosa è successo e perché è un vantaggio per Verstappen (Di domenica 5 dicembre 2021) Clamoroso colpo di scena durante il GP di Arabia Saudita 2021, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Jeddah. Nel corso del 13mo giro (sui 50 in programma) è stata esposta la bandiera rossa. Dopo tre tornate in regime di safety car, in seguito all’incidente di Mick Schumacher (finito contro le barriere in curva 23), è stato esposto il vessillo che interrompe momentaneamente la gara. Il motivo è presto detto: i commissari di gara hanno ravvisato che le barriere non si possono riparare perfettamente in tempi rapidi (anche se le immagini hanno mostrato una situazione di relativa normalità). Si tratta di un episodio che modifica totalmente le dinamiche della corsa. Max Verstappen si trovava al comando davanti a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, ma l’alfiere della Red Bull non si ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Clamoroso colpo di scena durante il GP di2021, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Jeddah. Nel corso del 13mo giro (sui 50 in programma) è stata esposta la. Dopo tre tornate in regime di safety car, in seguito all’incidente di Mick Schumacher (finito contro le barriere in curva 23), è stato esposto il vessillo che interrompe momentaneamente la gara. Il motivo è presto detto: i commissari di gara hanno ravvisato che le barriere non si possono riparare perfettamente in tempi rapidi (anche se le immagini hanno mostrato una situazione di relativa normalità). Si tratta di un episodio che modifica totalmente le dinamiche della corsa. Maxsi trovava al comando davanti a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, ma l’alfiere della Red Bull non si ...

