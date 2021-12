F1 | Arabia; Schumi Jr a muro | prima safety car poi gara sospesa

(Di domenica 5 dicembre 2021) Aal giro 10 del Gp dell'Saudita la Haas di Mick Schumacher che via radio rassicura il box: "Sto bene, scusate per l'incidente".entra lacar in pista e poi la direzione...

Ultime Notizie dalla rete : Arabia Schumi

A muro al giro 10 del Gp dell'Saudita la Haas di Mick Schumacher che via radio rassicura il box: "Sto bene, scusate per l'incidente". Prima entra la safety car in pista e poi la direzione gara decide di esporre la bandiera ...... dunque particolarmente desideroso di seguire le orme dijr, ma staremo a vedere cosa succederà oggi per la diretta Formula 2 inSaudita. DIRETTA FORMULA 2, GPSAUDITA 2021: IL ...Dopo dieci giri momentaneamente sospeso il Gran Premio d'Arabia , prima volta in questo paese per la Formula 1 , perché Mick Schumacher ...A muro al giro 10 del Gp dell'Arabia Saudita la Haas di Mick Schumacher che via radio rassicura il box: "Sto bene, scusate per l'incidente". (ANSA) ...