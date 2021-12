F1: Arabia; Hamilton'io sono stato pulito, nonostante tutto' (Di domenica 5 dicembre 2021) "È stata incredibilmente dura, senza dubbio. Ho cercato di usare la testa e l'esperienza guadagnata in questi anni per quanto potesse essere dura la battaglia, cercando di mantenere la macchina in ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 5 dicembre 2021) "È stata incredibilmente dura, senza dubbio. Ho cercato di usare la testa e l'esperienza guadagnata in questi anni per quanto potesse essere dura la battaglia, cercando di mantenere la macchina in ...

Advertising

dellorco85 : Hamilton in pista col casco arcobaleno contro le limitazioni ai diritti civili: 'In Arabia Saudita non mi sento a m… - SkySportF1 : ?? MOSTRUOSO MAX ALLO START (17/50 ??) ?? Ma Hamilton risponde, cambia ancora tutto LIVE ? - petergomezblog : F1, #Hamilton dice di non “sentirsi a suo agio” a correre in Arabia Saudita: “non è una mia scelta essere qui”. E p… - FormulaPassion : #F1 | In classifica piloti, Hamilton e Verstappen a pari punti (369,5), ma l'olandese è davanti per il maggior nume… - alex_crupi : Nel teatro dell'assurdo del Gp dell'Arabia Saudita Hamilton acchiappa Verstappen in vetta al Mondiale di F1 e tutto… -