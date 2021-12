Expo 2020, record di visitatori per il Padiglione Italia a Dubai: Campania protagonista (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai registra un record di 50mila visitatori in occasione del weekend che si è appena concluso e che stato caratterizzato dalle celebrazioni per i cinquanta anni dalla fondazione degli Emirati Arabi Uniti. Il flusso delle visite a Expo e al Padiglione del nostro Paese è destinato a salire nel mese in corso – secondo le indicazioni in arrivo dai tour operator attivi nell’area – in occasione delle festività invernali, con un alto numero di arrivi da tutta Europa. Ai visitatori in presenza del Padiglione Italia si aggiungono quelli virtuali: dall’inizio dell’Expo lo scorso primo ottobre, sono ormai oltre 6 milioni gli utenti raggiunti da ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 dicembre 2021) Ilregistra undi 50milain occasione del weekend che si è appena concluso e che stato caratterizzato dalle celebrazioni per i cinquanta anni dalla fondazione degli Emirati Arabi Uniti. Il flusso delle visite ae aldel nostro Paese è destinato a salire nel mese in corso – secondo le indicazioni in arrivo dai tour operator attivi nell’area – in occasione delle festività invernali, con un alto numero di arrivi da tutta Europa. Aiin presenza delsi aggiungono quelli virtuali: dall’inizio dell’lo scorso primo ottobre, sono ormai oltre 6 milioni gli utenti raggiunti da ...

