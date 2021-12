Evelyn | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di domenica 5 dicembre 2021)è una variante delEvelina, che è un’antica forma latinizzata delinglese antico Avelina o Aveline; si ritiene generalmente che il primo sia la forma femminile di Avelin, ungermanico dall’etimologia incerta, forsa a sua volta un diminutivo normanno di Avo o Avila, altri nomi germanici attestati già nel VI secolo e risalenti forse alla radice awi, che vuol dire “ringraziamento”. Seguendo altre fonti, invece, Avelina nasce invece come doppio diminutivo delAva. Ilè stato portato dai Normanni sia in Irlanda, dove ha poi originato Eileen, che in Inghilterra, dove il suo uso è documentato fin dal XII secolo, e fino al XV. Dopo il ‘600 si è praticamente estinto dappertutto, tranne che negli USA, dove Aveline ha resistito fino all’800; il ...