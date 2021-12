Espulsione Milinkovic-Savic: Sarri rivela in diretta le parole del serbo! (Di domenica 5 dicembre 2021) Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri al termine del match vinto contro la Sampdoria ha rivelato le parole del centrocampista Milinkovic-Savic, espulso al 67° minuto dopo un confronto parecchio acceso con il direttore di gara. Milinkovic, Espulsione, Lazio“Rosso a Milinkovic? Gli ha solo detto: «Nell’azione prima non hai visto un cazzo»“, ha poi aggiunto: “Secondo me aveva anche ragione, era una lettura semplice. Ha perso la pazienza Sergej, ma anche l’arbitro” Leggi su rompipallone (Di domenica 5 dicembre 2021) Il tecnico biancoceleste Maurizioal termine del match vinto contro la Sampdoria hato ledel centrocampista, espulso al 67° minuto dopo un confronto parecchio acceso con il direttore di gara., Lazio“Rosso a? Gli ha solo detto: «Nell’azione prima non hai visto un cazzo»“, ha poi aggiunto: “Secondo me aveva anche ragione, era una lettura semplice. Ha perso la pazienza Sergej, ma anche l’arbitro”

FrancescoTa81 : La Lazio torna alla vittoria anche se con un po' di sofferenza nel finale (soprattutto per essere rimasta in 10 dop… - biscone69 : RT @errera_luca: Secondo tempo di parziale gestione… dall’espulsione (stupida) di #Milinkovic ti sei abbassato troppo senza mai tirare in p… - morelli_ste : @edoardoannesi28 Il secondo tempo l’abbiamo giocato in 10 e, dall’espulsione di Milinkovic in poi, in 9. - marcodm1102 : ottimo primo tempo, formazione iniziale forse più adatta in questo momento. i cambi non benissimo. non riesco a pre… - sandro_rosco : Luis al momento dell’espulsione di Milinkovic -