Esclusione della Salernitana dalla Serie A? Ultim’ora da SKY (Di lunedì 6 dicembre 2021) Francesco Modugno intervenuto allo Sky Calcio Club ha analizzato la situazione legata alla cessione della società della Salernitana. Di seguito le parole: C’è qualche proposta? “Qualche proposta è arrivata., la cessione della società deve arrivare entro il 31 dicembre, si potrebbe avere una proroga di 45 giorni, ma sarebbero solo 45 giorni tecnici.” Chi potrebbe acquistare la Salernitana? “Quello più credibile è un gruppo italiano, nello specifico uno romano. Qualche offerta era arrivata ma non c’erano i presupposti per vendere il club” Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 dicembre 2021) Francesco Modugno intervenuto allo Sky Calcio Club ha analizzato la situazione legata alla cessionesocietà. Di seguito le parole: C’è qualche proposta? “Qualche proposta è arrivata., la cessionesocietà deve arrivare entro il 31 dicembre, si potrebbe avere una proroga di 45 giorni, ma sarebbero solo 45 giorni tecnici.” Chi potrebbe acquistare la? “Quello più credibile è un gruppo italiano, nello specifico uno romano. Qualche offerta era arrivata ma non c’erano i presupposti per vendere il club”

