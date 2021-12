“Esclusi 25 volte da Sanremo”: bomba contro Amadeus, protesta clamorosa (Di domenica 5 dicembre 2021) Non ci stanno più questi concorrenti, Esclusi per ben 25 volte da Sanremo. Le parole sono dure e chiare, Amadeus il bersaglio Amadeus: bomba contro di lui (Youtube)Amadeus, Direttore Artistico e conduttore della prossima edizione del Festival di Sanremo, ha svelato ieri i 22 big che parteciperanno alla gara, annunciandoli su RaiUno in diretta, durante il TG. Tra la gioia di chi è riuscito a guadagnarsi un posto e il rammarico di chi non ce l’ha fatta, duro il colpo per un gruppo che ieri, per la venticinquesima volta di fila, non è riuscito a partecipare al Festival. Dure le parole contro il sistema “Sanremo”. Leggi anche >>> Festival di Sanremo, richiesta a gran voce: ... Leggi su specialmag (Di domenica 5 dicembre 2021) Non ci stanno più questi concorrenti,per ben 25da. Le parole sono dure e chiare,il bersagliodi lui (Youtube), Direttore Artistico e conduttore della prossima edizione del Festival di, ha svelato ieri i 22 big che parteciperanno alla gara, annunciandoli su RaiUno in diretta, durante il TG. Tra la gioia di chi è riuscito a guadagnarsi un posto e il rammarico di chi non ce l’ha fatta, duro il colpo per un gruppo che ieri, per la venticinquesima volta di fila, non è riuscito a partecipare al Festival. Dure le paroleil sistema “”. Leggi anche >>> Festival di, richiesta a gran voce: ...

Advertising

DiVicio : RT @Corriere: Sanremo, l’ira dei Jalisse bocciati per 25 volte (nonostante la lettera di Mattarella... - Pinguinoerotico : #Sanremo, l’ira dei Jalisse bocciati per 25 volte (nonostante la lettera di Mattarella): Mai spazio per noi - MattiaMorbidoni : RT @Corriere: Sanremo, l’ira dei Jalisse bocciati per 25 volte (nonostante la lettera di Mattarella): Mai spazio per noi - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Sanremo, l’ira dei Jalisse bocciati per 25 volte (nonostante la lettera di Mattarella): Mai spazio per noi - Simy63957584 : RT @Corriere: Sanremo, l’ira dei Jalisse bocciati per 25 volte (nonostante la lettera di Mattarella... -