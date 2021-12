Emendamento della senatrice di Forza Italia 'per il sostegno alla transizione per il cambio di sesso'. Il partito si dissocia, lei lo ritira (Di domenica 5 dicembre 2021) 'Leggo che anche oggi Ostellari, l'uomo che ha lavorato in ogni modo per affossare il ddl Zan, prova a spiegare di volere una legge contro l'omotransfobia e che se non si è fatta è colpa del Pd', ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) 'Leggo che anche oggi Ostellari, l'uomo che ha lavorato in ogni modo per affossare il ddl Zan, prova a spiegare di volere una legge contro l'omotransfobia e che se non si è fatta è colpa del Pd', ...

DSantanche : #FDI dalla parte della #famiglia: con un emendamento alla #manovra chiediamo la riduzione dell'Iva al 5% sui prodot… - petergomezblog : Decreto fisco, passa l’emendamento del Pd che esenta dalla Tari basiliche e altri edifici della Chiesa. In contrast… - matteosalvinimi : Approvato l’emendamento della Lega che salva i trasporti eccezionali: sono stati cancellati i paletti che avrebbero… - DeodatoRibeira : RT @ImolaOggi: Manovra, 'fondi per il cambio di sesso': ritirato emendamento della senatrice di Forza Italia - danieledv79 : RT @elleci42: Ma l'Altissima Purissima Sinistrissima che si cala le braghe alla Chiesa facendo passare un emendamento per non farle pagare… -