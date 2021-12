Ecco la mossa di Vivendi che riapre la partita Tim (Di domenica 5 dicembre 2021) È arrivata l’attesa mossa di Vivendi su Tim, di cui è primo azionista con il 23,8% del capitale. La media company di Vincent Bolloré ha aperto alla maggioranza dello Stato nella rete. Tradotto: se Tim decidesse di portare avanti un piano di separazione dei servizi dall’infrastruttura, Vivendi non soltanto non si opporrebbe, ma sarebbe pronta a partecipare in minoranza, una prospettiva a cui finora si era mostrata contraria. Allo stesso modo si è espressa nei confronti dell’offerta del fondo statunitense Kkr per il 100% delle azioni, giudicandola insufficiente. LA mossa DI Vivendi “Certamente puntiamo a riportare Tim su una traiettoria di crescita”, dichiara un portavoce del gruppo francese. “Le valutazioni in corso vertono su questo obiettivo. Vivendi è interessata a qualsiasi ... Leggi su formiche (Di domenica 5 dicembre 2021) È arrivata l’attesadisu Tim, di cui è primo azionista con il 23,8% del capitale. La media company di Vincent Bolloré ha aperto alla maggioranza dello Stato nella rete. Tradotto: se Tim decidesse di portare avanti un piano di separazione dei servizi dall’infrastruttura,non soltanto non si opporrebbe, ma sarebbe pronta a partecipare in minoranza, una prospettiva a cui finora si era mostrata contraria. Allo stesso modo si è espressa nei confronti dell’offerta del fondo statunitense Kkr per il 100% delle azioni, giudicandola insufficiente. LADI“Certamente puntiamo a riportare Tim su una traiettoria di crescita”, dichiara un portavoce del gruppo francese. “Le valutazioni in corso vertono su questo obiettivo.è interessata a qualsiasi ...

Advertising

JuventusUn : Verso #JuveGenoa, la tripla conferma di #Allegri: ecco l'ultima mossa clamorosa di formazione! LA FORMAZIONE?… - Tiziana99296006 : Ecco qua.....che cosa non si farebbe per perdere il potere....Draghi lavora e vuol cambiare il paese ma gran parte… - MirfetPiccolo : È da stamattina ore 08:00 che leggo un libro pensando tra qualche pagina inizierà a piacermi, ma che roba è, diamog… - nickbluebox : RT @LKosmonautika: Ci siamo! Se non avete ancora le idee chiare per i #regali di #Natale, ecco quello che fa per voi! Con le prefazioni di… - GRUPPO_SGB : ?? C’è spazio per i #giovani nel mondo del #lavoro! ?? Formarsi per imparare un #mestiere è un’ottima mossa per assic… -