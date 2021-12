E sono tre: Goggia per la storia, vince anche il supergigante (Di domenica 5 dicembre 2021) AGI - Sofia Goggia è sempre più grande. La fuoriclasse azzurra vincendo anche il supergigante di Coppa del mondo di Lake Louise in Canada ha centrato una storica tripletta in altrettanti giorni. Dopo le vittorie nelle due discese libere di venerdì e ieri, oggi Goggia è stata la più veloce anche nel superg. Sofia, campionessa olimpica in carica di discesa, ha centrato la vittoria numero 14 della sua stupenda carriera e il podio numero 35. La tripletta dell'atleta bergamasca permette all'Italia di toccare quota 104 successi nella storia dello sci alpino femminile. Alle spalle di Sofia Goggia, la svizzera Lara Gut-Behrami a 11 centesimi e l'austriaca Mirjam Puchner a 44 centesimi. Quinta Federica Brignone a 9 centesimi dal podio. Leggi su agi (Di domenica 5 dicembre 2021) AGI - Sofiaè sempre più grande. La fuoriclasse azzurrandoildi Coppa del mondo di Lake Louise in Canada ha centrato una storica tripletta in altrettanti giorni. Dopo le vittorie nelle due discese libere di venerdì e ieri, oggiè stata la più velocenel superg. Sofia, campionessa olimpica in carica di discesa, ha centrato la vittoria numero 14 della sua stupenda carriera e il podio numero 35. La tripletta dell'atleta bergamasca permette all'Italia di toccare quota 104 successi nelladello sci alpino femminile. Alle spalle di Sofia, la svizzera Lara Gut-Behrami a 11 centesimi e l'austriaca Mirjam Puchner a 44 centesimi. Quinta Federica Brignone a 9 centesimi dal podio.

Ultime Notizie dalla rete : sono tre Superlega: Perugia punta il primo posto I ragazzi di Giani sono tallonati da Milano, che fa bottino pieno in casa contro Padova, sconfitta ... Nell'anticipo del sabato era arrivata la terza vittoria interna per Verona, per tre punti ...

E sono tre: Goggia per la storia, vince anche il supergigante AGI - Agenzia Giornalistica Italia Lazio zona bianca a Natale, Lombardia e Veneto zona gialla: la mappa delle regioni Calabria, Lombardia e Veneto. Sono queste tre le Regioni che con ogni probabilità trascorreranno il Natale in zona gialla. Cioè raggiungeranno nella seconda fascia di rischio ...

L’Asp Ragusa licenzia tre infermieri Ragusa – Tre infermieri licenziati dall’Asp di Ragusa perché non iscritti all’Ordine degli infermieri. E’ quanto si legge in una delibera, la 2661 del 3 dicembre, pubblicata sul sito Istituzionale del ...

