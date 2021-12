E’ morto Toni Santagata, aveva 85 anni. Famosissime le sue canzoni in tutto il mondo (Di domenica 5 dicembre 2021) Era tra i cantanti più amati nel mondo della musica nazionalpopolare: 62 milioni di dischi venduti nel mondo. Ne ha dato l'annuncio la moglie Giovanna con cui aveva festeggiato 50 anni di matrimonio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 5 dicembre 2021) Era tra i cantanti più amati neldella musica nazionalpopolare: 62 milioni di dischi venduti nel. Ne ha dato l'annuncio la moglie Giovanna con cuifesteggiato 50di matrimonio L'articolo proviene da Firenze Post.

