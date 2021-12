E’ morto Bob Dole | sfidò Bill Clinton nelle elezioni 1996

(Di domenica 5 dicembre 2021) E’Bob. L’ex senatore ed ex candidato alla presidenza degli Stati Uniti nelaveva 98 anni. Il decesso è stato annunciato dalla ElizabethFoundation, la fondazione creata dalla moglie. “E’ con profondo dolore che annunciamo che il senatore Robert Josephstamane nel sonno. Al suo decesso, all’età di 98 anni, aveva servito gli Stati Uniti con fedeltà per 79 anni”, il messaggio. Nelsi presentò come candidato repubblicano allepresidenziali in cuiottenne il secondo mandato. L'articolo proviene da Italia Sera.

