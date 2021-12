Dzeko, il ritorno a Roma tra i fischi e qualche omaggio (Di domenica 5 dicembre 2021) Tra i protagonisti più attesi della gara dell’Olimpico c’era sicuramente Edin Dzeko. Il bosniaco è tornato per la prima volta nella capitale da avversario dopo sei anni con la maglia giallorossa andando anche a segno (senza esultare) ma l’accoglienza non è stata delle migliori. Al momento delle formazioni bordata di fischi all’annuncio del suo nome, stessa cosa accaduta in diversi momenti della partita e al momento della sostituzione. Non tutto lo stadio però ha voluto contestarlo: poco prima del fischio d’inizio è stato esposto in Tribuna Tevere uno striscione con scritto “119 volte grazie Edin” come omaggio all’attaccante nerazzurro. FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 5 dicembre 2021) Tra i protagonisti più attesi della gara dell’Olimpico c’era sicuramente Edin. Il bosniaco è tornato per la prima volta nella capitale da avversario dopo sei anni con la maglia giallorossa andando anche a segno (senza esultare) ma l’accoglienza non è stata delle migliori. Al momento delle formazioni bordata diall’annuncio del suo nome, stessa cosa accaduta in diversi momenti della partita e al momento della sostituzione. Non tutto lo stadio però ha voluto contestarlo: poco prima delo d’inizio è stato esposto in Tribuna Tevere uno striscione con scritto “119 volte grazie Edin” comeall’attaccante nerazzurro. FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Ritorno a Roma agrodolce per Dzeko ?? - GoalItalia : Ritorno a Roma agrodolce per Dzeko ?? - ArchilocoFe1983 : @sunkencondos @Inter Scherzi a parte avevo il timore che potessimo fermare la marcia.. Conosco i miei polli. C’eran… - infoitsport : Sei anni di gol, poi l'addio lampo. Per Dzeko sarà un ritorno all'Olimpico senza applausi - ArmandaGelsomin : RT @TMit_news: Dzeko e Kolarov su una sponda ???, Zaniolo e Santon sull'altra ????. Quanti viaggi da Nord ? a Sud ?e ritorno con fermate a Rom… -