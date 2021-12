Dybala | “Abbiamo dominato Rinnovo? La società ora ha cose più importanti a cui pensare”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Paulo, attaccante della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il successo sul Genoa. Queste le sue parole: “Penso chedurante tutta la partita. Con il gol di Cuadradogiocato più tranquilli. Dovevamo chiuderla prima, ma per fortuna poisegnato”. Il top player della Juve: “Cerco di stare sempre bene. Giocando ogni tre giorni capita di non recuperare. Io mi alleno al meglio di giocare sempre”. Continuità: “Sappiamo ciò che dobbiamo fare e continuare su questa squadra. Dobbiamo vincere sempre per avvicinare le prime”. Sul. “Adesso laha altrea cui. E’ più importante quello che sta succedendo”. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.