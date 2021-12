Durante la guerra democrazia e libertà sono limitate, così dev’essere in pandemia (Di domenica 5 dicembre 2021) di Roberto Tumbarello Ormai i decessi nel mondo superano i 5 milioni. Solo in Italia sono più di 130mila. Nell’illusione di animare i dibattiti, le TV invitano a tutte le ore no vax e no pass che, arroganti e aggressivi, proclamano un’inconfutabile verità, contestando gli scienziati e la realtà che dimostra la validità del vaccino. Mario Monti intende responsabilizzare l’informazione e far capire che se fossimo in guerra – e noi lo siamo quasi da due anni contro il virus – non si darebbe la parola al nemico in nome della libertà. Sarebbe spontaneo difendere l’incolumità degli Italiani senza, per questo, sentirsi imbavagliati. Stupido il suggerimento diffuso dalla commissione europea sulle pari opportunità che aboliva Natale e nomi cristiani Subissato dall’ironia più che dalle critiche il documento è stato subito ritirato. Per non ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 dicembre 2021) di Roberto Tumbarello Ormai i decessi nel mondo superano i 5 milioni. Solo in Italiapiù di 130mila. Nell’illusione di animare i dibattiti, le TV invitano a tutte le ore no vax e no pass che, arroganti e aggressivi, proclamano un’inconfutabile verità, contestando gli scienziati e la realtà che dimostra la validità del vaccino. Mario Monti intende responsabilizzare l’informazione e far capire che se fossimo in– e noi lo siamo quasi da due anni contro il virus – non si darebbe la parola al nemico in nome della. Sarebbe spontaneo difendere l’incolumità degli Italiani senza, per questo, sentirsi imbavagliati. Stupido il suggerimento diffuso dalla commissione europea sulle pari opportunità che aboliva Natale e nomi cristiani Subissato dall’ironia più che dalle critiche il documento è stato subito ritirato. Per non ...

