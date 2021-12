Due Regioni da domani tornano in zona gialla. Dopo il Friuli Venezia Giulia tocca all’Alto Adige. Ma sono a rischio anche Calabria, Veneto e Lazio (Di domenica 5 dicembre 2021) La preoccupazione per l’andamento della pandemia torna a salire. L’Alto Adige (leggi l’articolo) da domani sarà in “zona gialla”, unendosi dunque anche al Friuli Venezia Giulia (leggi l’articolo). A rischiare fortemente però ci sono anche altre Regioni, a cominciare proprio dal Veneto, come spiegato anche dal governatore Luca Zaia secondo cui “siamo appesi a un filo”. E in effetti è proprio così se si pensa che dei tre parametri che devono essere valutati per il passaggio di zona, due sono stati superati (quelli riguardanti il tasso di positività e l’occupazione di terapie intensive). Il passaggio alla zona ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 5 dicembre 2021) La preoccupazione per l’andamento della pandemia torna a salire. L’Alto(leggi l’articolo) dasarà in “”, unendosi dunqueal(leggi l’articolo). A rischiare fortemente però cialtre, a cominciare proprio dal, come spiegatodal governatore Luca Zaia secondo cui “siamo appesi a un filo”. E in effetti è proprio così se si pensa che dei tre parametri che devono essere valutati per il passaggio di, duestati superati (quelli riguardanti il tasso di positività e l’occupazione di terapie intensive). Il passaggio alla...

