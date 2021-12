Dramma in famiglia, coppia trovata morta in casa: l’ipotesi terribile seguita dagli investigatori (Di domenica 5 dicembre 2021) Tragedia a Prato. Un uomo ha ucciso sua moglie con una fucilata e poi si è tolto la vita. L’omicidio suicidio è avvenuto al quinto piano di un palazzo nella prima mattinata di domenica 5 dicembre. Secondo le prime informazioni il 72enne avrebbe sparato con un fucile alla moglie (76) per poi rivolgere l’arma contro di sé e fare fuoco. Il fatto è avvenuto in via Fabio Filzi. A dare l’allarme alcuni parenti delle vittime che non riuscivano a mettersi in contatto con loro. Quando sono arrivati i vigili del fuoco sono entrati da una finestra. Alcuni vicini avrebbero sentito lo sparo poco prima delle otto del mattino. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i carabinieri della compagnia di Prato. Purtroppo i tentativi di rianimare i due settantenni sono stati del tutto inutili. Quando sono entrati i vigili del fuoco si sono trovati davanti alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) Tragedia a Prato. Un uomo ha ucciso sua moglie con una fucilata e poi si è tolto la vita. L’omicidio suicidio è avvenuto al quinto piano di un palazzo nella prima mattinata di domenica 5 dicembre. Secondo le prime informazioni il 72enne avrebbe sparato con un fucile alla moglie (76) per poi rivolgere l’arma contro di sé e fare fuoco. Il fatto è avvenuto in via Fabio Filzi. A dare l’allarme alcuni parenti delle vittime che non riuscivano a mettersi in contatto con loro. Quando sono arrivati i vigili del fuoco sono entrati da una finestra. Alcuni vicini avrebbero sentito lo sparo poco prima delle otto del mattino. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i carabinieri della compagnia di Prato. Purtroppo i tentativi di rianimare i due settantenni sono stati del tutto inutili. Quando sono entrati i vigili del fuoco si sono trovati davanti alla ...

