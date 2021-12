Advertising

sportli26181512 : #Donnarumma, svolta al Psg dopo la papera virale di #Navas: I media spagnoli non hanno dubbi: dopo il secondo pareg… - ETGazzetta : Psg: Navas flop e anche i media ora dicono 'basta staffetta'. Svolta per #Donnarumma? - sportli26181512 : Pallone d’Oro 2021, 'Trofeo Yashin' a Donnarumma: la premiazione e le foto della cerimonia: Si è svolta a Parigi la… -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma svolta

La Gazzetta dello Sport

C'è aria di cambiamento al Psg . Ne sono convinti i media spagnoli, secondo cui il pareggio strappato in casa del Lens avrebbe definitivamente messo la parola fine alla titolarità di Keylor Navas . Il ...In tre minuti l'episodio che potrebbe essere ladella partita per la Ternana; Gatti rimedia ... trova subito il pareggio con Pettinari: cross di Partipilo dalla destra, assist diper ...I media spagnoli non hanno dubbi: dopo il secondo pareggio di fila e un brutto errore del portiere colombiano contro il Lens, l'italiano sarebbe pronto a ereditarne lo scettro ...Il portiere costaricano bocciato da tutti per la prova di Lens e i giornali adesso rimettono in discussione l'alternanza con Donnarumma, pronto a sfruttare la situazione ...