Domenica In, Mara Venier si infuria con Mariotto: «Mi stai facendo girare le palle! Se vuoi ridere, esci da questo studio…»

Sui sentimenti materni Mara Venier non transige. Nell'odierna puntata di Domenica In, la conduttrice si è infuriata con Guillermo Mariotto, che si era permesso di ridere durante una commovente testimonianza di Rossella Erra, l'opinionista di Ballando con le Stelle. "Mi stai facendo girare le palle!", ha sbottato la presentatrice minacciando di cacciare dallo studio il giudice del dance show. Rossella Erra, in quel momento, stava infatti raccontando un toccante ricordo della compianta madre. Durante i momenti in cui la donna stava male – ha spiegato – qualcosa era riuscita a farle tornare il sorriso: un videomessaggio che il nostro Davide Maggio aveva inviato a ...

