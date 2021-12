Domenica In | Mara Venier si infuria con Mariotto | «Mi stai facendo girare le palle! Se vuoi ridere | esci da questo studio…»

(Di domenica 5 dicembre 2021)Sui sentimenti materninon transige. Nell’odierna puntata diIn, la conduttrice si èta con Guillermo, che si era permesso didurante una commovente testimonianza di Rossella Erra, l’opinionista di Ballando con le Stelle. “Mile”, ha sbottato la presentatrice minacciando di cacciare dallo studio il giudice del dance show. Rossella Erra, in quel momento, stava infatti raccontando un toccante ricordo della compianta madre. Durante i momenti in cui la donna stava male – ha spiegato – qualcosa era riuscita a farle tornare il sorriso: un videomessaggio che il nostro Davide Maggio aveva inviato a ...

Ascolti del pomeriggio di5 dicembre 2021 Dopo l'exploit di una settimana fa diIn, che ha vistoVenier battere Amici di Maria De Filippi , il talent show di Canale Cinque ...Anche la concorrenza del Biscione l'ha celebrata, cominciando daVenier , che le ha dedicato l'apertura della suaIn . maria de filippi Rai TVAscolti del pomeriggio di domenica 5 dicembre 2021 Dopo l’exploit di una settimana fa di Domenica In, che ha visto Mara Venier battere Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale Cinque ieri è ...Nel corso dell'ultima puntata di Domenica In, la conduttrice ha invitato Guillermo Mariotto ad abbandonare lo studio per aver riso durante il ricordo che Rossella Erra ha rivolto a sua madre: «Quando ...