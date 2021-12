Dl fiscale, le associazioni non profit soggette a Iva da gennaio. Forum Terzo Settore: “Grande delusione”. Pd: “Interverremo” (Di domenica 5 dicembre 2021) La storia si ripete. Come un anno fa, il Decreto fiscale approvato al Senato prevede il passaggio, per le associazioni del Terzo Settore, da un regime di esclusione Iva a uno di esenzione per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti nei confronti dei propri soci. Le realtà del volontariato sono perciò penalizzate, perché dovranno entrare in un sistema di rendicontazione a partire dal 1 gennaio pur non svolgendo attività commerciali. “Ciò obbligherebbe a sostenere costi di tenuta della contabilità Iva, oneri e ulteriori adempimenti burocratici, senza peraltro evidenti vantaggi per l’erario. Si tratta di una misura simile a quella già inserita nella scorsa proposta di legge di bilancio, che il Pd riuscì a far abrogare con un emendamento soppressivo. Ora ci risiamo. Vorrà dire che cercheremo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) La storia si ripete. Come un anno fa, il Decretoapprovato al Senato prevede il passaggio, per ledel, da un regime di esclusione Iva a uno di esenzione per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti nei confronti dei propri soci. Le realtà del volontariato sono perciò penalizzate, perché dovranno entrare in un sistema di rendicontazione a partire dal 1pur non svolgendo attività commerciali. “Ciò obbligherebbe a sostenere costi di tenuta della contabilità Iva, oneri e ulteriori adempimenti burocratici, senza peraltro evidenti vantaggi per l’erario. Si tratta di una misura simile a quella già inserita nella scorsa proposta di legge di bilancio, che il Pd riuscì a far abrogare con un emendamento soppressivo. Ora ci risiamo. Vorrà dire che cercheremo di ...

