DIRETTA F1 | GP Jeddah 2021 LIVE | si comincia Binotto | “Ci aspettiamo delle Safety Car”

Leggi su oasport

(Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA TV8 IN CHIARO GP ARABIA SAUDITA18.09 Mattia(team-principal Ferrari) a SkySport: “Può succedere di tutto, ciCar. Dovremo farci trovare pronti. Nelle libere avevamo un passo discreto con tanta benzina“. 18.08 Chris Horner (team-principal Red Bull) a SkySport: “Il cambio è a posto. Penso che Verstappen abbia buone possibilità contro le due Mercedes“. 18.05 E’ arrivata anche la conferma ufficiale da parte della FIA: Max Verstappen non sostituirà il cambio, dunque partirà regolarmente dalla terza posizione, alle spalledue Mercedes. 18.03 Il mondo della F1 ha reso il doveroso omaggio alla leggenda Frank Williams. Ahead of lights out, the whole paddock comes ...