(Di domenica 5 dicembre 2021)- Oggi16.15si affrontano per la sedicesima giornata di campionato. Per i padroni di casa di Inzaghi l'obiettivo è vincere per controsorpassare il Lecce in cima alla ...

Advertising

Luxgraph : Diretta Brescia-Monza alle 16.15, probabili formazioni. Dove vederla in tv - sportli26181512 : Diretta Brescia-Monza alle 16.15, probabili formazioni. Dove vederla in tv: Segui live su - GdB_it : In piazza con noi fa tappa a Flero: segui la diretta - bresciasport : BRESCIA-MONZA: LE EMOZIONI DEL MATCH A DIRETTA STADIOSintonizzatevi su - zazoomblog : Dove vedere Brescia-Monza streaming gratis e diretta tv Rai? - #vedere #Brescia-Monza #streaming… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Brescia

- Oggi alle 16.15e Monza si affrontano per la sedicesima giornata di campionato. Per i padroni di casa di Inzaghi l'obiettivo è vincere per controsorpassare il Lecce in cima alla classifica. Di fronte il Monza ...... la squadra allenata da Luca D'Angelo ha perso il comando della classifica, con ilche è tornato in testa. Nonostante questo però, il Pisa si è seriamente candidato per la promozione, ...BRESCIA - Oggi alle 16.15 Brescia e Monza si affrontano per la sedicesima giornata di campionato. Per i padroni di casa di Inzaghi l'obiettivo è vincere per controsorpassare il Lecce in cima alla clas ...PREPARTITA. Ascoli - Parma è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie B 2021/2022. La partita è in programma il giorno 5 dicembre alle ore 16:15 allo stadio Ci ...