Diretta Ascoli - Parma e Como - Pisa alle 14 probabili formazioni. Dove vederle in tv (Di domenica 5 dicembre 2021) ROMA - Due gare oggi alle 14 per la sedicesima di Serie B. Al Del Duca l' Ascoli di Sottil, in serie positiva da cinque giornate riceve la visita del Parma allenato dall'ascolano Iachini. Dal canto ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 5 dicembre 2021) ROMA - Due gare oggi14 per la sedicesima di Serie B. Al Del Duca l'di Sottil, in serie positiva da cinque giornate riceve la visita delnato dall'ascolano Iachini. Dal canto ...

Advertising

Luxgraph : Diretta Como-Pisa e Ascoli-Parma alle 14, probabili formazioni. Dove vederle in tv - sportli26181512 : Diretta Ascoli-Parma e Como-Pisa alle 14 probabili formazioni. Dove vederle in tv: Segui live su… - ilveggente_it : ?? #SERIEB #Ascoli Vs #Parma è una gara della sedicesima giornata di Serie B che giocherà domani alle 14.00 allo st… - zazoomblog : Ascoli-Parma Serie B: probabili formazioni pronostico e diretta tv - #Ascoli-Parma #Serie #probabili - Fantacalciok : Ascoli – Parma: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale -