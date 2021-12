Dionisi: «Per come si era messa la partita dobbiamo essere soddisfatti. Su Raspadori…» (Di domenica 5 dicembre 2021) Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio tra Sassuolo e Spezia: le sue dichiarazioni Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio tra Sassuolo e Spezia. Le sue parole. BICCHIERE MEZZO PIENO – «dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno ovviamente, mi sarei immaginato una prestazione diversa ma per come si era messa la partita dobbiamo essere soddisfatti. Nel primo tempo eravamo lenti e prevedibili, c’erano problemi legati alla testa. Nel secondo tempo il raddoppio ci ha svegliato, quindi dobbiamo essere contenti per il risultato ottenuto». RASPADORI – «Raspadori l’ho lasciato fuori nonostante fosse uno dei leader a prescindere dall’età. Immaginavo però che lui ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Alessioha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio tra Sassuolo e Spezia: le sue dichiarazioni Alessioha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio tra Sassuolo e Spezia. Le sue parole. BICCHIERE MEZZO PIENO – «vedere il bicchiere mezzo pieno ovviamente, mi sarei immaginato una prestazione diversa ma persi erala. Nel primo tempo eravamo lenti e prevedibili, c’erano problemi legati alla testa. Nel secondo tempo il raddoppio ci ha svegliato, quindicontenti per il risultato ottenuto». RASPADORI – «Raspadori l’ho lasciato fuori nonostante fosse uno dei leader a prescindere dall’età. Immaginavo però che lui ...

