Demetrio Volvic e quella speciale lezione di giornalismo a Mosca

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Demetrio Volvic

Globalist.it

Ma per fortuna c'eraVolcic. Vedendomi smarrito,mi prese per mano come un ragazzino, afferrò il mio biglietto, e mi portò con se al centro della hall dell'aeroporto di Mosca. Poi ...Ma per fortuna c'eraVolcic. Vedendomi smarrito,mi prese per mano come un ragazzino, afferrò il mio biglietto, e mi portò con se al centro della hall dell'aeroporto di Mosca. Poi ...Un grande giornalista, un profondo conoscitore della Russia, interlocutore di Gorbaciov. E quella volta che mi tirò fuori da una situazione ...Dal giornalismo alla politica, a ricordare Volcic ci pensa anche il senatore Pd Gianni Pittella: «Se c’era un giornalista profondamente colto, progressista nelle convinzioni, garbato nei modi questi e ...