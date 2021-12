Dembele “La Juventus ha l’offerta giusta per il calciatore al Barcellona” (Di domenica 5 dicembre 2021) Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus potrebbe avere l’offerta giusta per strappare Dembele all’agguerrita concorrenza Ousmane Dembele sta diventando un vero e proprio caso, a Barcellona. Il giocatore è in scadenza e c’è ancora parecchia confusione sul suo possibile rinnovo. Se l’attuale tecnico dei Blaugrana Xavi non ha dubbi, dicendo che rinnoverà, il tempo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Secondo il Corriere dello Sport, lapotrebbe avereper strappareall’agguerrita concorrenza Ousmanesta diventando un vero e proprio caso, a. Il giocatore è in scadenza e c’è ancora parecchia confusione sul suo possibile rinnovo. Se l’attuale tecnico dei Blaugrana Xavi non ha dubbi, dicendo che rinnoverà, il tempo L'articolo

