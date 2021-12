Delia Duran lascia la casa di Alex Belli | “Adesso basta | Addio”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 dicembre 2021) Nuova puntata della telenovela Soleil Sorge-, che sta appassionando gli spettatori del Grande Fratello Vip 2021. L’ex attore di Centovetrine si è dichiarato ufficialmente all’influencer italo-americana, con la quale si è scambiato un baciote una prova.ha ammesso di provare un sentimento forte nei confronti di Soleil ma di amare allo stesso tempo anche. Una situazione che però non è andata giù alla, che con una storia Instagram ha annunciato di averto Milano e lache condivideva con il marito. “Sono stati giorni complessi vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato, ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo per me ...