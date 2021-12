Del Genio | “Sorpreso da tre azzurri | Atalanta è da Scudetto”

Advertising

welikeduel : 'Evolution - Allegro pure troppo'. Il cartoon di @makkox a #propagandalive - GuidoMazzolini : Eccelso compositore in ogni genere musicale del suo tempo. Precursore, visionario, genio. Ineguagliabile. Il 5 dice… - LuigiBigaroni : @matteosalvinimi Veramente è anche la patrona degli artificieri e dell'arma di Artiglieria e dell'arma del Genio ma… - danieledv79 : RT @1_starrynight: @NicolaBiffi2 Anzi sai cosa ti dico ? È giusto che quello che dichiara tutto versi il contributo a quello che evade e ch… - Gio_Scorza : @alessanprudente @HuffPostItalia Come immaginavo, è anticipato nel mio tweet precedente, sapevo già che le sarebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Del Genio

Tutto Napoli

Nello stesso c'era scritto che il piano pandemico in Italia non era aggiornato dal 2006 , e questo non sarebbe andato aa Ranieri Guerra, già direttoredipartimento di Prevenzione...Tra questi si è contraddistinto un altropaneuropeismo stile Davos che già abbiamo visto alla prova con risultati catastrofici al governo. L'altro megaprofessone Mario Monti. Anche lui in ...Napoli-Atalanta, arrivano le pagelle di Paolo Del Genio che esalta la prestazione della squadra di Spalletti, nonostante la sconfitta.Luciano Spalletti, al termine della gara tra il Napoli e l'Atalanta, ha parlato ai giornalisti della sconfitta dei suoi uomini contro l'Atalanta.