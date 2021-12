De Rose | “Questo Palermo può arrivare lontano Ecco la chiave della vittoria”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Le dichiarazioni dell'allenatore del, Giacomo Filippi, a margine del match di Serie C in cui i rosanero hanno battuto il Monopoli di Colombo in extremis

... lontano invece 6 lunghezze per il Monopoli: solo la squadra vincitrice discontro diretto ... Questa la formazione di partenza: Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici, Dall'Oglio, De, ...Nonostantepassato, le osservazioni di Bellingham potrebbero portare la Federazione a ... Lo stesso allenatore del Borussia Dortmund, Marco, è stato espulso dal campo dopo avere attaccato l'...Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, a margine del match di Serie C in cui i rosanero hanno battuto il Monopoli di Colombo in extremis ...Le parole del centrocampista rosanero al termine della sfida vinta di misura contro il Monopoli con la rete nel finale di Matteo Brunori ...