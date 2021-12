Dayane Mello eliminata da La Fazenda dopo le presunte molestie | lo strano post del suo staff | scoppia la polemica

alessia19673366 : RT @VIKY926: Dayane ha vinto un fandom unico perché lei non è il solito personaggio! Lei è la verità In un mondo di attori! Lei rappresenta… - MariaDo13836596 : RT @Lokomotjv: Buona domenica e bom dia IRRIDUCIBILE ??Dayane Cristina Mello @daymelloreal e buongiorno #mellos?????????? #DayaneAndYou?? #co… - Lokomotjv : Buona domenica e bom dia IRRIDUCIBILE ??Dayane Cristina Mello @daymelloreal e buongiorno #mellos??????????… - graziefaaaan : RT @Bonny77Bonny: Seguite le pagine ufficiali di Dayane: - Fb: - Anna71820758 : RT @Bonny77Bonny: Seguite le pagine ufficiali di Dayane: - Fb: -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

lancia un messaggio sui social, che ha spiazzato i fan, dopo la sua eliminazione dal reality La Fazenda. Dopo l'eliminazione da La Fazenda ,ritorna sui suoi profili social, ...è stata eliminata dal reality show brasiliano La Fazenda . La partecipazione della modella e showgirl è stata macchiata da brutte esperienze e vicissitudini vissute all'interno del ...Leggi anche –> sabato impegnato per can yaman ecco i suoi appuntamenti. In queste ultime ore, lo staff ha annunciato l’eliminazione di Dayane dal reality. Ecco le sue parole: “imparare dai miei errori ...Uscita finalmente dal programma, la modella potrà vedere le immagini di quanto le è accaduto la notte in cui era ubriaca ...